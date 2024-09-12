РФ оголосила у розшук 7 українських та іноземних журналістів, які робили репортажі з Курської області

Про це інформує російське опозиційне видання Медіазона, посилаючись на картки в базі розшуку.

Серед розшукуваних РФ журналістів:

ведуча 1+1 Наталя Нагорна

журналістка hromadske Діана Буцко

кореспондентка Ми Україна Леся Боровик

кореспондент CNN Нік Пейтон Волш

журналісти суспільного мовника Італії RAI Стефані Баттістіні та Сімоне Траїні

співробітник німецького видання Deutsche Welle Ніколас Сімон Коноллі

Вказано, що спершу проти журналістів порушили кримінальні справи про незаконний перетин кордону, оскільки вони брали участь у зйомках репортажів з Суджі Курської області РФ. Потім їх оголосили у розшук.