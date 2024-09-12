РФ оголосила у розшук 7 українських та іноземних журналістів, які робили репортажі з Курської області
Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук сімох журналістів, які висвітлювали ситуацію у Курській області з місця подій: серед них як іноземні, так і українські медійники
Про це інформує російське опозиційне видання Медіазона, посилаючись на картки в базі розшуку.
Серед розшукуваних РФ журналістів:
- ведуча 1+1 Наталя Нагорна
- журналістка hromadske Діана Буцко
- кореспондентка Ми Україна Леся Боровик
- кореспондент CNN Нік Пейтон Волш
- журналісти суспільного мовника Італії RAI Стефані Баттістіні та Сімоне Траїні
- співробітник німецького видання Deutsche Welle Ніколас Сімон Коноллі
Вказано, що спершу проти журналістів порушили кримінальні справи про незаконний перетин кордону, оскільки вони брали участь у зйомках репортажів з Суджі Курської області РФ. Потім їх оголосили у розшук.
- Раніше Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ порушила кримінальну справу проти італійських журналістів - оператора держтелерадіокомпанії Італії Rai Сімоне Траїні та кореспондентки Стефанії Баттістіні, які зняли репортаж із Суджі. Керівництво відкликало їх додому.
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