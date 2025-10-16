РФ перекинула у Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ і морської піхоти, - Андрющенко

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Фіксуємо перекидання в Маріуполь елітних підрозділів спецназу ФСБ та морської піхоти. Це вже вдруге за осінь. Вперше - у вересні. Тоді перед подальшим переміщенням морська піхота була ураженими в ППД в с. Урзуф на базі експансіонату "Квант", - розповідає Андрющенко.

За словами очільника ЦВО, нову партію окупантів зафіксували на території ММК ім. Ілліча.

"Прибули з напряму Криму. Судячи за поведінкою, на доукомплектування та злагодження. Скоро будуть на фронті", - йдеться у повідомленні.