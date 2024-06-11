РФ перестала видавати навчальні візи іноземним студентам, щоб залучити до лав російської армії, - ЦНС
Російська влада тепер не видає навчальні візи іноземним студентам. Натомість Кремль вербує їх до участі у війни проти України та змушує підписувати контракти із міністерством оборони РФ
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що таким чином Росії вдалося залучити до лав своєї армії тисячі іноземних студентів та робітників. Останнім також різко перестали продовжувати робочі візи.
Як наголошують у ЦНС, без цього документу залишатися у Росії немає шансів.
Спротив додає, що є випадки, коли африканські студенти не отримали відповідної візи й водночас уникнули підписання контракту. Їм вдалося підкупити потрібних чиновників і таким чином вирішити своє питання.
"Росія активно вербує вбивць з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - підкреслюють у Центрі нацспротиву.
- Напередодні міноборони Британії повідомляло, що росіяни активізували вербування ув'язнених у країнах Глобального Півдня, щоб компенсувати значні втрати російської армії на фронті в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.36 Купівля 40.36Продаж 40.9
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе