Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що таким чином Росії вдалося залучити до лав своєї армії тисячі іноземних студентів та робітників. Останнім також різко перестали продовжувати робочі візи.

Як наголошують у ЦНС, без цього документу залишатися у Росії немає шансів.

Спротив додає, що є випадки, коли африканські студенти не отримали відповідної візи й водночас уникнули підписання контракту. Їм вдалося підкупити потрібних чиновників і таким чином вирішити своє питання.

"Росія активно вербує вбивць з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - підкреслюють у Центрі нацспротиву.