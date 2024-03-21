РФ починає новий етап масованих ударів по всій території України, - Маломуж
Масована повітряна атака на Україну у ніч на 21 березня, є передумовою нового етапу масованих ударів по території України
Про це заявив Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж у етері телеканалу "Еспресо".
"Ракетна атака показала, що ворог починає новий етап нанесення масованих ударів по всій території України. Зараз ефективність ракетних ударів набагато нижча. Усі ракетні системи, включаючи балістичні ракети "Кинджал", "Іскандер-М", крилаті ракети, були знищені. Однак це лише передумова. Росіяни будуть намагатися наносити ще більш масовані удари", - зазначив він.
Застосування такої кількості ракет, це лише тактичний рівень, каже Маломуж.
"Росіяни бережуть запаси на стратегію і більш системні операції. Ми до цього готуємось на фронті. Також готуємо системи ППО, отримуємо нові запаси. За результатами 20-го засідання в форматі "Рамштайн", Україна отримає ракети, нові системи радіоелектроніки, які будуть пересікати і не допускати ракети чи безпілотники РФ на територію України", - додав він.
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Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Ракети рухалися у напрямку західних областей, а відтак більшість з них повернули на Київ. У столиці та області працювала ППО.
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Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк повідомила, що ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди.
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