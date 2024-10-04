РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка
Російська окупаційна армія 4 жовтня понад 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Понад 20 разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Найбільше – дронами-камікадзе. Обстрілював й артилерією. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади", - написав він.
За даними чиновника, внаслідок обстрілів постраждав 46-річний чоловік. З осколковим пораненням він лікуватиметься амбулаторно.
Також через атаки ворога зайнявся приватний будинок. Ще три було пошкоджено. Окрім того, під удар потрапили санаторій та авто.
- 2 жовтня РФ атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе, внаслідок чого було поранено двох людей.
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