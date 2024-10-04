РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понад 20 разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Найбільше – дронами-камікадзе. Обстрілював й артилерією. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади", - написав він.

За даними чиновника, внаслідок обстрілів постраждав 46-річний чоловік. З осколковим пораненням він лікуватиметься амбулаторно.

Також через атаки ворога зайнявся приватний будинок. Ще три було пошкоджено. Окрім того, під удар потрапили санаторій та авто.