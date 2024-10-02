РФ атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено двох людей
Російська окупаційна армія протягом дня кілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали двоє цивільних
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Згідно з повідомленням, окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією.
"Потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. В останній постраждали дві людини – чоловіки 69 і 89 років. Вони госпіталізовані", - написав чиновник.
За його даними, внаслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Зокрема, горіла приватна садиба.
"Пошкоджені також інфраструктура, транспортне підприємство. Знищені приватний будинок і гараж. Понівечені пів десятка осель місцевих, стільки ж господарських споруд, теплиця. Зачепило й лінії електропередачі", - розповів Лисак.
Також ворог скерував БПЛА на Синельниківський район області. В одній із громад понівечено приватний будинок. Постраждалих немає.
- 27 вересня російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Марганець, через що постраждали двоє цивільних.
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