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РФ атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено двох людей

Юлія Юліна
2 жовтня, 2024 середа
18:39
Війна з Росією

Російська окупаційна армія протягом дня кілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали двоє цивільних

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згідно з повідомленням, окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. 

"Потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. В останній постраждали дві людини – чоловіки 69 і 89 років. Вони госпіталізовані", - написав чиновник.

За його даними, внаслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Зокрема, горіла приватна садиба.

"Пошкоджені також інфраструктура, транспортне підприємство. Знищені приватний будинок і гараж. Понівечені пів десятка осель місцевих, стільки ж господарських споруд, теплиця. Зачепило й лінії електропередачі", - розповів Лисак.

Також ворог скерував БПЛА на Синельниківський район області. В одній із громад понівечено приватний будинок. Постраждалих немає.

Теги:
Новини
Україна
Дніпропетровщина
безпілотник
Нікополь
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