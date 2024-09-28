Росіяни обстріляли з артилерії Нікопольщину: є постраждалі і руйнування
Увечері п'ятниці, 27 вересня, російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Марганець Дніпропетровської області. У результаті обстрілу постраждали двоє цивільних
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що Марганець Нікопольського району росіяни атакували з важкої артилерії.
У результаті поранень зазнали два чоловіки - 41 та 71 років.
Крім того, у місті зайнялися приватний будинок і літня кухня. Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони.
- Того ж вечора російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з декількох напрямків. Через атаку у Київській області, на підступах до Києва, працювала протиповітряна оборона.
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