Росіяни обстріляли з артилерії Нікопольщину: є постраждалі і руйнування

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що Марганець Нікопольського району росіяни атакували з важкої артилерії.

У результаті поранень зазнали два чоловіки - 41 та 71 років.

Крім того, у місті зайнялися приватний будинок і літня кухня. Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони.