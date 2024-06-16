РФ поранила сімох цивільних, у тому числі 4-річного та 7-річного хлопчиків у Краматорському районі Донеччини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Тип озброєння, яким окупанти вдарили по Новій Полтавці встановлюється.

Засіб ураження влучив по території приватного сектора. Семеро мирних мешканців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у тому числі двоє дітей.

Із осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Пошкоджені приватні домогосподарства і автомобілі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).