РФ поширює заяви про конфлікт між федеральною владою Техасу та США, щоби зірвати допомогу Україні, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські державні ЗМІ та велика кількість російських мілблогерів продовжували наповнювати російський інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральними органами влади Техасу та США.

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Крім того, відомий пов’язаний з Кремлем мілблогер намагався підірвати легітимність майбутніх виборів у США.

На думку експертів ISW, ці заяви є частиною навмисної російської інформаційної кампанії.