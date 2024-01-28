РФ поширює заяви про конфлікт між федеральною владою Техасу та США, щоби зірвати допомогу Україні, - ISW
Російська влада намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у США, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські державні ЗМІ та велика кількість російських мілблогерів продовжували наповнювати російський інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральними органами влади Техасу та США.
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Крім того, відомий пов’язаний з Кремлем мілблогер намагався підірвати легітимність майбутніх виборів у США.
На думку експертів ISW, ці заяви є частиною навмисної російської інформаційної кампанії.
- 27 січня губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу мігрантів.
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