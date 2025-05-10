РФ потрібен важіль впливу на Україну, ключовим елементом може стати Одеса, - полковник Грант
Загроза наступу росіян на Одесу залишатиметься завжди. І цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше
Про це заявив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
Він прокоментував думку колишнього верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларка. Генерал армії США вважає, що Кремль не відмовився від реалізації свого стратегічного плану на півдні. Йдеться насамперед про Одесу.
"Я цілковито погоджуюсь. Стратегія Росії абсолютно зрозуміла: вона прагне не стільки територіального просування, скільки контролю над Україною", - сказав Грант.
Експерт вважає, що Росії не потрібно доходити до Львова, її мета в іншому.
"Їй потрібен важіль впливу, і ключовим елементом цього є Одеса. Якщо Росії вдасться захопити Одесу, вона зможе ефективно задушити Україну – фінансово, економічно і політично. Загроза наступу на Одесу залишатиметься завжди. І цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше", - підсумував полковник.
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