РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
У межах репатріаційних заходів РФ 19 серпня передала Україні 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям
Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Обмін відбувся в межах домовленостей, досягнутих між Україною та РФ у Стамбулі.
"На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемовин", - ідеться у повідомленні.
У штабі наголосили, що Росія затягує процес і не виконує домовленостей, тоді як Україна наполягає на звільненні всіх тяжкопоранених та важкохворих полонених і бореться за повернення громадян.
Сьогодні вдалося репатріювати тіла захисників з різних напрямків фронту: Донецького, Запорізького, Луганського та Курського. Найближчим часом правоохоронці та експерти МВС проведуть ідентифікацію.
Обмін відбувся завдяки спільним діям українських державних структур за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
- Перший раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі відбувся 16 травня 2025 року, другий – 2 червня. За словами глави МЗС Андрія Сибіги, під час другої зустрічі в Стамбулі 2 червня РФ висунула набір старих ультиматумів у відповідь на конструктивні пропозиції України, які могли б наблизити справедливий мир. Під час перемовин вдалося домовитися лише про обмін тілами полеглих захисників і полоненими, але не про припинення вогню.
- 16 червня під час чергового обміну РФ повернула Україні 1245 тіл загиблих. Тоді ж стало відомо, що Росія разом із полеглими українськими захисниками передала Україні тіла окупантів.
- 18 червня глава МВС Ігор Клименко підтвердив, що Україна отримала понад 6 тис. тіл, однак серед них є й тіла окупантів. Для ідентифікації тіл, отриманих під час репатріацій, знадобиться до 14 місяців. Після цього Україна віддасть Росії тіла окупантів для поховання.
