РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Обмін відбувся в межах домовленостей, досягнутих між Україною та РФ у Стамбулі.

"На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемовин", - ідеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що Росія затягує процес і не виконує домовленостей, тоді як Україна наполягає на звільненні всіх тяжкопоранених та важкохворих полонених і бореться за повернення громадян.

Сьогодні вдалося репатріювати тіла захисників з різних напрямків фронту: Донецького, Запорізького, Луганського та Курського. Найближчим часом правоохоронці та експерти МВС проведуть ідентифікацію.

Обмін відбувся завдяки спільним діям українських державних структур за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста.