РФ пропонує повітряне перемирʼя з забороною ураження цілей на відстані понад 500 км від лінії фронту, - керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Таран
В Росії пропонують запровадити перемирʼя у повітрі з Україною з забороною ураження цілей на відстані більш як 500 км від поточної лінії фронту
Про це в етері Еспресо розповів керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран.
"Наші засоби далекобійного ураження знищують не тільки обʼєкти, які Росія використовує для війни і які знаходяться в глибині російської території. Наші дрони також ефективно знищують російські логістичні хаби й залізничні ланцюги, що унеможливлює перекидання боєприпасів, палива й техніки до лінії фронту. Це суттєво впливає на можливості ворога вести бойові дії", - розповів Таран.
Майор ЗСУ зауважив, що якщо умови повітряного перемирʼя дозволять убезпечити інфраструктурні обʼєкти України від атак Росії, то це матиме сенс.
"З того, що я чув, то російський диктатор Путін в контексті перемирʼя у повітрі пропонує заборонити ураження цілей на відстані понад 500 км від лінії фронту. Все, що знаходиться на відстані до 500 км від поточної лінії боєзіткнення не матиме таких заборон. Тобто, в цій ситуації я не знаю, чи доцільно й коректно нам погоджуватись на ці умови. Бо якщо ми говоримо про перемирʼя, то це має бути загальне й тотальне припинення вогню. Якщо тотальне і ми також можемо убезпечити наші інфраструктурні обʼєкти, то тоді це матиме сенс. Якщо ж це буде секторальне повітряне перемирʼя, то в цьому немає жодного сенсу", - підсумував він.
- Президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
- Біла Церква
