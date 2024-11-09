РФ скинула КАБи на Куп'янськ: вбито 2 цивільних, є руйнування житлової забудови

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Там зазначили, що орієнтовно об 11:00 росіяни завдали авіаційний удар по Куп'янську. Попередньо відомо, що окупанти застосували КАБ-1500.

Внаслідок обстрілу на двох перехожих - чоловіка та жінку - впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. За даними правоохоронців, тіла людей сильно обгоріли - вони загинули на місці. Дані загиблих встановлюються.

Також поранення отримав 61-річний чоловік. Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

Крім того, близько 10:20 окупанти здійснили артилерійський обстріл по селищу Прудянка на Харківщині. За даними правоохоронців, окупанти влучили в приватний житловий будинок. Гострої реакції на стрес зазнав 60-річний господар. Також пошкоджено приватні домоволодіння, авто.

За процесуального керівництва Дергачівської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).