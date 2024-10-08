РФ цьогоріч застосувала понад тисячу ракет і дронів для атак на українські енергообʼєкти, - Міненергетики
Протягом 2024 року росіяни застосували понад тисячу різних БПЛА й ракет, зокрема балістики, для ураження енергообʼєктів в Україні
Про це повідомило Міністерство енергетики.
"У 2024 році інтенсивність обстрілів ворогом цивільних енергетичних об'єктів значно перевищує кількість атак на енергетичну інфраструктуру в попередні роки війни. Лише цього року росіяни загалом застосували понад тисячу засобів ураження - дронів і ракет різного типу, в тому числі балістики", - йдеться в повідомленні.
За словами відомства, загальні втрати українських енергопотужностей унаслідок російських атак становлять 9 ГВт: цього достатньо для забезпечення чотирьох європейських країн електроенергією.
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Наголошується, що російські загарбники кожного дня атакують енергетику України.
"Попри те, що атаки на українську енергетику стали наймасштабнішими у світі, а завданих їй руйнувань не знала жодна інша енергосистема, ситуація в українській енергосистемі залишається контрольованою", - запевнили в Міненергетики.
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