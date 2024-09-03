РФ у школі окупованого Бердянська відкрила клас росгвардії, - голова МВА Галіціна
Російські загарбники у школі №10 тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області відкрили клас росгвардії
Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
"Мілітаризація дітей в окупації дедалі більше поглиблюється. Так, з нового навчального року "профільний" клас відкрили в школі №10", - розповіла вона.
За словами Галіціної, окупанти на базі "Червоної гвоздики" організували парамілітарні змагання. У Бердянську функціонують російські організації "Юнармія", центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн". Водночас нещодавно розпочала роботу організація "Регіон молодих".
"Роботу" з молоддю, а точніше нав'язування російських наративів, окупанти провадять і в православній гімназії, яка вже другий рік працює в окупованому Бердянську. Відкриття "профільного" класу в середній школі підкреслює твердий намір окупантів знищити будь-яку згадку про приналежність дітей в окупації до України й українського народу, а також закласти основу для майбутнього поповнення резервів російської армії", - підкреслила Галіціна.
- 30 липня стало відомо, що росіяни "передали в підпорядкування" міністерству охорони здоровʼя РФ курорти на тимчасово окупованих територіях України.
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