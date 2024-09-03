РФ у школі окупованого Бердянська відкрила клас росгвардії, - голова МВА Галіціна

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Мілітаризація дітей в окупації дедалі більше поглиблюється. Так, з нового навчального року "профільний" клас відкрили в школі №10", - розповіла вона.

За словами Галіціної, окупанти на базі "Червоної гвоздики" організували парамілітарні змагання. У Бердянську функціонують російські організації "Юнармія", центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн". Водночас нещодавно розпочала роботу організація "Регіон молодих".

"Роботу" з молоддю, а точніше нав'язування російських наративів, окупанти провадять і в православній гімназії, яка вже другий рік працює в окупованому Бердянську. Відкриття "профільного" класу в середній школі підкреслює твердий намір окупантів знищити будь-яку згадку про приналежність дітей в окупації до України й українського народу, а також закласти основу для майбутнього поповнення резервів російської армії", - підкреслила Галіціна.