Українські курорти на ТОТ вороги "передали в підпорядкування" МОЗ РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що до такого переліку потрапили курорти тимчасово окупованого Бердянська й міст Криму.

"В перелік курортів федерального значення, чию діяльність куруватиме міністерство, потрапили Бердянськ та низка міст Криму. Інші тимчасово захоплені міста куруватимуть окупаційні адміністрації", - пояснюють у ЦНС.

Акцентовано, що ворог планує відправляти на тимчасово окуповані українські курорти бюджетників та студентів для компенсації втрати туристів. Водночас росіяни поселятимуть їх у захоплених базах відпочинку.

"Окупанти вбили туризм на тимчасово окупованих територіях й аби підтримувати бодай видимість відпочинку, передали захоплені курорти в підпорядкування кремлівському міністерству охорони здоров’я", - підкреслює Спротив.