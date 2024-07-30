Українські курорти на ТОТ вороги "передали в підпорядкування" МОЗ РФ, - Спротив
Росіяни "передали в підпорядкування" міністерству охорони здоровʼя РФ курорти на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що до такого переліку потрапили курорти тимчасово окупованого Бердянська й міст Криму.
"В перелік курортів федерального значення, чию діяльність куруватиме міністерство, потрапили Бердянськ та низка міст Криму. Інші тимчасово захоплені міста куруватимуть окупаційні адміністрації", - пояснюють у ЦНС.
Акцентовано, що ворог планує відправляти на тимчасово окуповані українські курорти бюджетників та студентів для компенсації втрати туристів. Водночас росіяни поселятимуть їх у захоплених базах відпочинку.
"Окупанти вбили туризм на тимчасово окупованих територіях й аби підтримувати бодай видимість відпочинку, передали захоплені курорти в підпорядкування кремлівському міністерству охорони здоров’я", - підкреслює Спротив.
- 17 червня повідомляли, що Російська Федерація імітує курортний сезон на узбережжі Азовського моря і продає тури до тимчасово окупованих Бердянська й Кирилівки мешканцям Ростова.
- 18 липня стало відомо, що росіяни провалили курортний сезон на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Бердянську Запорізької області намагаються реанімувати його, пропонуючи "щедрі" субсидії власникам турбізнесу.
- Наступного дня ЦНС поінформував, що росіяни розселяють військових своїх збройних сил у санаторії та пансіонати на тимчасово окупованих територіях України - узбережжях Чорного й Азовського морів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе