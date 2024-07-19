РФ на ТОТ заселяє військових у санаторії на узбережжях Чорного та Азовського морів, - Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторій використовуються ворогом як військові об’єкти", - йдеться в матеріалі.

Відомо про випадки розселення військових РФ у пансіонатах узбережжя Азовського й Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці. ЦНС підкреслює, що такі дії наражають на небезпеку нечисленних туристів, яких окупанти відправляють на курорти українських ТОТ.

"Російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, адже це є основою російської доктрини й варварської ідеології московського деспотизму. Тому закликаємо ігнорувати відпочинок на захоплених територіях", - резюмують у Спротиві.