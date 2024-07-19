РФ на ТОТ заселяє військових у санаторії на узбережжях Чорного та Азовського морів, - Спротив
Росіяни розселяють військових своїх збройних сил у санаторії та пансіонати на тимчасово окупованих територіях України - узбережжях Чорного й Азовського морів
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторій використовуються ворогом як військові об’єкти", - йдеться в матеріалі.
Відомо про випадки розселення військових РФ у пансіонатах узбережжя Азовського й Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці. ЦНС підкреслює, що такі дії наражають на небезпеку нечисленних туристів, яких окупанти відправляють на курорти українських ТОТ.
"Російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, адже це є основою російської доктрини й варварської ідеології московського деспотизму. Тому закликаємо ігнорувати відпочинок на захоплених територіях", - резюмують у Спротиві.
- 17 червня повідомлялося, що Російська Федерація імітує курортний сезон на узбережжі Азовського моря і продає тури до тимчасово окупованих Бердянська й Кирилівки мешканцям Ростова.
- 18 липня стало відомо, що росіяни провалили курортний сезон на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Бердянську Запорізької області намагаються реанімувати його, пропонуючи "щедрі" субсидії власникам турбізнесу.
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