РФ у жовтні втратила в Україні до 40 тис. військових убитими й пораненими, – розвідка Естонії
За жовтень російська армія могла втратити в Україні близько 40 тис. солдатів пораненими та вбитими. При цьому окупанти продовжують наступ по всій лінії фронту
Про це заявив заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн, пише ERR.
За його словами, РФ не шкодує живої сили, кидаючи їх у бій. У розвідці Естонії жовтень оцінюють як місяць чи не найбільших втрат РФ.
"Просування збройних сил Російської Федерації стало можливим завдяки масованим бомбардуванням, включаючи мінометні обстріли, безпілотники-вбивці та неприцільний вогонь. Цей ефект реалізується за допомогою так званих брудних атак, у ході яких Росія цинічно витрачає свою робочу силу. Втрати у Росії дуже великі. І цей місяць, схоже, буде одним з найбільших для Росії. За нашими оцінками, за місяць противник втратить близько 40 000 військовослужбовців як поранених, так і вбитих", — сказав Кессельманн.
Він зазначив, що ЗС Російської Федерації продовжують наступ по всій лінії фронту, завдаючи в середньому 178 ударів на день.
"Минулими вихідними інтенсивність навіть зросла до 210 атак на день, дещо знизившись у другій половині цього тижня. Зокрема, основний фокус атак РФ, як і раніше, припадає на населені пункти Селидове та Курахове на Покровському напрямку Донецької області. Виходячи з відкритих джерел, бачимо, що підрозділи Російської Федерації просунулися в районі між цими населеними пунктами", — констатував Кессельманн.
- За даними Генштабу, з початку доби пʼятниці, 25 жовтня, загальна кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 125. Найважча ситуація – на Покровському напрямку.
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