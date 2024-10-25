РФ у жовтні втратила в Україні до 40 тис. військових убитими й пораненими, – розвідка Естонії

Про це заявив заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн, пише ERR.

За його словами, РФ не шкодує живої сили, кидаючи їх у бій. У розвідці Естонії жовтень оцінюють як місяць чи не найбільших втрат РФ.

"Просування збройних сил Російської Федерації стало можливим завдяки масованим бомбардуванням, включаючи мінометні обстріли, безпілотники-вбивці та неприцільний вогонь. Цей ефект реалізується за допомогою так званих брудних атак, у ході яких Росія цинічно витрачає свою робочу силу. Втрати у Росії дуже великі. І цей місяць, схоже, буде одним з найбільших для Росії. За нашими оцінками, за місяць противник втратить близько 40 000 військовослужбовців як поранених, так і вбитих", — сказав Кессельманн.



Він зазначив, що ЗС Російської Федерації продовжують наступ по всій лінії фронту, завдаючи в середньому 178 ударів на день.



"Минулими вихідними інтенсивність навіть зросла до 210 атак на день, дещо знизившись у другій половині цього тижня. Зокрема, основний фокус атак РФ, як і раніше, припадає на населені пункти Селидове та Курахове на Покровському напрямку Донецької області. Виходячи з відкритих джерел, бачимо, що підрозділи Російської Федерації просунулися в районі між цими населеними пунктами", — констатував Кессельманн.