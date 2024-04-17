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Війна з Росією: хроніка
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РФ ударами по Харкову намагається вигнати жителів і знелюднити місто, - Bloomberg

17 квітня, 2024 середа
08:03
Війна з Росією Харків, ілюстративне фото

Російська окупаційна армія завдає ударів по Харкову, щоб примусити місцевих жителів до евакуації та знелюднити місто

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що російські сили, ймовірно, не зможуть захопити Харків найближчим часом. Збройні Сили України зміцнюють свою оборону, тоді як українські посадовці вважають, що Росія не має достатньо ресурсів для проведення серйозного наступу, через що намагається створити відчуття паніки.

Американські та інші західні офіційні особи погоджуються з тим, що Росія не має можливості атакувати Харків без значної мобілізації. Так, Кремль планує залучити у війну в Україні щонайменше 250 тис. росіян у 2024 році.

"Росія націлилася на Харків від початку вторгнення - і мета Путіна повністю підкорити Україну навряд чи змінилася з того часу", - вважають західні посадовці.

  • Проросійські користувачі соцмережі X (Twitter) поширюють фейк, що для ЗСУ харків'яни - це живий щит, який гальмує ЗС РФ у масштабному наступі, і у Києві це розуміють.

Теги:
Росія
Харків
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