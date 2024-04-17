РФ ударами по Харкову намагається вигнати жителів і знелюднити місто, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що російські сили, ймовірно, не зможуть захопити Харків найближчим часом. Збройні Сили України зміцнюють свою оборону, тоді як українські посадовці вважають, що Росія не має достатньо ресурсів для проведення серйозного наступу, через що намагається створити відчуття паніки.

Американські та інші західні офіційні особи погоджуються з тим, що Росія не має можливості атакувати Харків без значної мобілізації. Так, Кремль планує залучити у війну в Україні щонайменше 250 тис. росіян у 2024 році.

"Росія націлилася на Харків від початку вторгнення - і мета Путіна повністю підкорити Україну навряд чи змінилася з того часу", - вважають західні посадовці.