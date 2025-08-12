РФ ударила по Білозерському на Донеччині: є загиблі, серед поранених неповнолітній
Увечері 11 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку на Білозерське Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини, серед поранених – підліток
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"11 серпня 2025 року о 22:55 окупаційні війська здійснили атаку на Білозерське. Під ударами ФАБ-250 з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули", - йдеться у повідомленні.
Поранення дістали три жінки, троє чоловіків і 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію. Їм надано кваліфіковану допомогу.
Унаслідок атаки пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та 6 автомобілів.
Відкрито провадження за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 11 серпня DeepState повідомив, що російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини.
