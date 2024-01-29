РФ ударила по Нікополю з артилерії: поранено двох юнаків
Удень 29 січня російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення двоє юнаків
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Постраждали двоє молодих хлопців, 19 та 21 років. Перший лікуватиметься вдома. Другий – важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітки", - написав він.
За даними чиновника, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
- 9 січня російські окупанти вперше атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами з камерами нічного бачення. Подібні БПЛА раніше використовували лише на фронті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.73 Купівля 37.73Продаж 38.33
- EUR Купівля 41.04Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе