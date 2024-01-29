РФ ударила по Нікополю з артилерії: поранено двох юнаків

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали двоє молодих хлопців, 19 та 21 років. Перший лікуватиметься вдома. Другий – важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітки", - написав він.

За даними чиновника, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.