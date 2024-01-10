РФ вперше атакувала Нікополь БПЛА з камерами нічного бачення, їх раніше використовували лише на фронті

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Вечірня атака БПЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди залишились неушкодженими. Проте понівечені два приватні будинки, господарча споруда та лінія електромережі.