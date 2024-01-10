РФ вперше атакувала Нікополь БПЛА з камерами нічного бачення, їх раніше використовували лише на фронті
У вівторок ввечері, 9 січня, російські окупанти вперше атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами з камерами нічного бачення. Подібні БПЛА раніше використовували лише на фронті
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Вечірня атака БПЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що люди залишились неушкодженими. Проте понівечені два приватні будинки, господарча споруда та лінія електромережі.
- Уранці, 6 січня, ворог вдарив по Нікополю з артилерії, унаслідок чого одна людина загинула, ще двоє поранені, серед яких підліток.
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