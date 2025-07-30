РФ ударила по підприємству на Харківщині: загинула людина, серед постраждалих – рятувальники

Про обстріл повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих. Пізніше чиновник уточнив, що внаслідок атаки, яку РФ здійснила близько 12:00, загинула людина, ще четверо постраждали, зокрема троє наразі перебувають у лікарні. Загиблий – 63-річний чоловік.

"Госпіталізували трьох постраждалих: чоловіків 65 і 74 років та 47-річну жінку – у всіх діагностовано вибухові поранення, стан середній. На місці надали допомогу 64-річному чоловіку", - написав чиновник.

"Було завдано удару по території цивільного підприємства загальною площею 30 тисяч кв. м. Горіли складські будівлі площею близько 20 тисяч кв. м. Співробітники ДСНС локалізували пожежу", - додав Синєгубов.

Він зазначив, що на підприємстві були товари винятково цивільного призначення, зокрема харчові продукти, тому вогонь так стрімко поширювався.

"Під час гасіння постраждали 2 співробітники ДСНС: в одного — отруєння чадним газом і тепловий удар, інший отримав опіки", - поінформував очільник ОВА.

Загалом було залучено понад 100 вогнеборців, близько 50 одиниць техніки, а також пожежний потяг. Тип зброї, яку застосувала РФ, уточнюється.