РФ ударила по підприємству на Харківщині: загинула людина, серед постраждалих – рятувальники
Російська окупаційна армія 30 липня завдала удару по підприємству в с. Васищеве Харківського району, внаслідок чого загинула людина
Про обстріл повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Спочатку було відомо про трьох постраждалих. Пізніше чиновник уточнив, що внаслідок атаки, яку РФ здійснила близько 12:00, загинула людина, ще четверо постраждали, зокрема троє наразі перебувають у лікарні. Загиблий – 63-річний чоловік.
"Госпіталізували трьох постраждалих: чоловіків 65 і 74 років та 47-річну жінку – у всіх діагностовано вибухові поранення, стан середній. На місці надали допомогу 64-річному чоловіку", - написав чиновник.
"Було завдано удару по території цивільного підприємства загальною площею 30 тисяч кв. м. Горіли складські будівлі площею близько 20 тисяч кв. м. Співробітники ДСНС локалізували пожежу", - додав Синєгубов.
Він зазначив, що на підприємстві були товари винятково цивільного призначення, зокрема харчові продукти, тому вогонь так стрімко поширювався.
"Під час гасіння постраждали 2 співробітники ДСНС: в одного — отруєння чадним газом і тепловий удар, інший отримав опіки", - поінформував очільник ОВА.
Загалом було залучено понад 100 вогнеборців, близько 50 одиниць техніки, а також пожежний потяг. Тип зброї, яку застосувала РФ, уточнюється.
- Напередодні РФ атакувала рятувальників у Костянтинівці та Херсоні.
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