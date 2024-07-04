РФ ударила по припортовій інфраструктурі Одещини: загинула людина, 7 поранених
Російська терористична армія у четвер, 4 липня, атакувала ракетою цивільну припортову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень
Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Вказано, що росіяни завдали удару по припортовій інфраструктурі Одеської області балістичною ракетою. Внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. На місці удару виникла пожежа, її ліквідували.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що внаслідок російського удару загинула людина. Також відомо про сімох поранених.
"Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення", - додав він.
- 19 квітня росіяни атакували ракетами порт "Південний" на Одещині, внаслідок чого була знищена продукція для країн Азії та Африки. Також було відомо про одного постраждалого.
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