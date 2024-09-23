РФ відправила моряків з авіаносця "Адмірал Кузнєцов" на війну в Україну через брак військових, - Forbes
Російських військових моряків, які служили на єдиному авіаносці армії РФ "Адмірал Кузнєцов", відправили на фронт в Україну
Про це пише Forbes із посиланням на дані аналітиків OSINT-проєкту Moklasen.
Зазначено, що "Адмірал Кузнєцов" не виходив у море майже 8 років, і це стає "більш малоймовірним".
"Це допомагає пояснити, чому в останні місяці Кремль, як повідомляється, перепризначив старіючих корабельних моряків до армії - і відправив їх у бій в Україну. Це підкреслює кризу людської сили російської армії", - йдеться в матеріалі.
За словами аналітика Moklasen, раніше екіпаж авіаносця становив 1,5 тис. осіб: деяких із них перевели до сухопутних військ та сформували "фрегантний" батальйон, який задіяний у бойових діях у складі 1-ї гвардійської танкової армії.
"Те, що росіяни, очевидно, виводять людей з "Кузнєцова", не дивно. Кремль вдається до крайніх заходів, щоб мобілізувати 30 000 нових військовослужбовців, яких він потребує щомісяця лише для того, щоб замінити втрати на полі бою – вбитих, поранених і захоплених в полон в Україні", - пише Forbes.
Зазначено, що відповідний батальйон воював на півночі Харківської області, після чого їх передислокували на Покровський напрямок.
- 14 серпня повідомлялось, що російське військове керівництво вирішило вивести частину окупантських сил з України, щоб перекинути їх у Курську область для протидії операції ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 45.88Продаж 46.59
- Актуальне
- Важливе