РФ відправила моряків з авіаносця "Адмірал Кузнєцов" на війну в Україну через брак військових, - Forbes

Про це пише Forbes із посиланням на дані аналітиків OSINT-проєкту Moklasen.

Зазначено, що "Адмірал Кузнєцов" не виходив у море майже 8 років, і це стає "більш малоймовірним".

"Це допомагає пояснити, чому в останні місяці Кремль, як повідомляється, перепризначив старіючих корабельних моряків до армії - і відправив їх у бій в Україну. Це підкреслює кризу людської сили російської армії", - йдеться в матеріалі.

За словами аналітика Moklasen, раніше екіпаж авіаносця становив 1,5 тис. осіб: деяких із них перевели до сухопутних військ та сформували "фрегантний" батальйон, який задіяний у бойових діях у складі 1-ї гвардійської танкової армії.

"Те, що росіяни, очевидно, виводять людей з "Кузнєцова", не дивно. Кремль вдається до крайніх заходів, щоб мобілізувати 30 000 нових військовослужбовців, яких він потребує щомісяця лише для того, щоб замінити втрати на полі бою – вбитих, поранених і захоплених в полон в Україні", - пише Forbes.

Зазначено, що відповідний батальйон воював на півночі Харківської області, після чого їх передислокували на Покровський напрямок.