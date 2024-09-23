РФ використовує своїх військових як приманку для виявлення вогневих позицій ЗСУ, - ОТУ "Харків"

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Він прокоментував втрати РФ на Харківщині, зокрема понад 16 тис. військових: "Для ворога це багато. Це фактично населення невеликого райцентру. Ворог не рахується зі своїми втратами. Ворог воліє зберігати техніку й озброєння, аніж берегти свій власний особовий склад. Тому часто людей відправляють у якісь незрозумілі штурми. Людей відправляють на штурмові дії, використовуючи їх як приманку, щоб по них починали відпрацьовувати Сили оборони. Таким чином вони намагаються вивідати нашу систему вогню і завдавати уражень. Але ті люди стовідсотково гинуть від нашого вогневого ураження".

За словами Саранцева, найгарячішою точкою на напрямку залишається Вовчанськ та прилеглі населені пункти. У Вовчанську росіяни намагаються розширити зону контролю, використовуючи всі наявні сили та засоби, зокрема, обстрілюють місто з РСЗВ або важких вогнеметних систем.

"Подекуди ворогу вдається завдавати уражень по своїм же підрозділам. "Дружній вогонь" свідчить про те, що противник перебуває у стані відчаю чи максимальної злості та має завдання просунутися до свого підрозділу, який продовжує бути заблокованим на агрегатному заводі. Звичайно, ворогу це не вдається, бо ми враховуємо всі наявні засоби і можливості противника. Ми знаємо про всі сили, які він заводить, аби переформувати штурмові групи та посилити штурмовиків, які ідуть у бій ", - розповів речник.

Він додав, що росіяни знизили активність на напрямку Глибоке - Липці. Однак, за його словами, ворог продовжує обстрілювати українські позиції, а також нарощує штурмові групи, переформовує їх, намагаючись завести новий особовий склад, збільшує кількість систем зв'язку та управління.

"Коли ворог визначить для себе сприятливі умови, він буде намагатися атакувати наші підрозділи. І ми до цього також маємо бути готові", - сказав Саранцев.