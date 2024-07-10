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РФ влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи після засідання Радбезу щодо удару по Охматдиту

10 липня, 2024 середа
01:19
Війна з Росією Рада безпеки ООН

В меню російського "святкового" ланчу з нагоди свого президентства в Радбезі ООН було внесено котлету по-київськи з картопляним пюре

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Після засідання Ради Безпеки ООН щодо російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", РФ улаштувала ланч з нагоди свого президентства в Радбезі.

Основаною стравою в меню зазначено котлету по-київськи з картопляним пюре.

"Моральна деградація російської дипломатії очевидна", – сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу.

За його словами, спілкування за службовою необхідністю з російським постпредом Небензею стає для багатьох дипломатів нестерпним.

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"Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США", - сказав Кислиця.

На засіданні Радбезу Кислиця зазначив, що ланч, який організувала Росія, оплачений кривавими грошима.

"Не можу зрозуміти, як можна потискати руку Небензі й приймати запрошення на ланч із ним, оплачений кривавими грошима", – сказав він.

  • Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
  • Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. 
  • Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
  • 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей
Теги:
Світ
Україна
Росія
ООН
Рада безпеки ООН
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