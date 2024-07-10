РФ влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи після засідання Радбезу щодо удару по Охматдиту

Про це повідомляє Укрінформ.

Після засідання Ради Безпеки ООН щодо російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", РФ улаштувала ланч з нагоди свого президентства в Радбезі.

Основаною стравою в меню зазначено котлету по-київськи з картопляним пюре.

"Моральна деградація російської дипломатії очевидна", – сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу.

За його словами, спілкування за службовою необхідністю з російським постпредом Небензею стає для багатьох дипломатів нестерпним.

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"Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США", - сказав Кислиця.

На засіданні Радбезу Кислиця зазначив, що ланч, який організувала Росія, оплачений кривавими грошима.

"Не можу зрозуміти, як можна потискати руку Небензі й приймати запрошення на ланч із ним, оплачений кривавими грошима", – сказав він.