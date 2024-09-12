РФ вранці вдарила з "Торнадо-С" по двоповерхівці на Харківщині: з-під завалів врятували літню жінку

Про це повідомляють ДСНС та Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що ворог вдарив по селищу Борова Ізюмського району Харківської області близько 4 ранку з РСЗВ "Торнадо-С". Російський снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, вибух знищив центральну частину будівлі.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 86-річну жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні.

За 20 хвилин окупанти обстріляли селище Золочів Богодухівського району ударним безпілотником. Унаслідок цього пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення.