РФ вранці вдарила з "Торнадо-С" по двоповерхівці на Харківщині: з-під завалів врятували літню жінку
Російська окупаційна армія вранці 12 вересня вдарила з РСЗВ "Торнадо-С" по двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Рятувальники з-під завалів врятували літню жінку
Про це повідомляють ДСНС та Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що ворог вдарив по селищу Борова Ізюмського району Харківської області близько 4 ранку з РСЗВ "Торнадо-С". Російський снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, вибух знищив центральну частину будівлі.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 86-річну жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні.
За 20 хвилин окупанти обстріляли селище Золочів Богодухівського району ударним безпілотником. Унаслідок цього пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення.
-
Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Полтавській області вночі 12 вересня працювала ППО. У Конотопі на Сумщині є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.29Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе