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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ вранці вдарила з "Торнадо-С" по двоповерхівці на Харківщині: з-під завалів врятували літню жінку

РФ вранці вдарила з "Торнадо-С" по двоповерхівці на Харківщині: з-під завалів врятували літню жінку

Катерина Єсікова
12 вересня, 2024 четвер
09:50
Війна з Росією Обстріл Харківщини

Російська окупаційна армія вранці 12 вересня вдарила з РСЗВ "Торнадо-С" по двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Рятувальники з-під завалів врятували літню жінку

Зміст
  • Обстріл Харківщини
  • Обстріл Харківщини

Про це повідомляють ДСНС та Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що ворог вдарив по селищу Борова Ізюмського району Харківської області близько 4 ранку з РСЗВ "Торнадо-С". Російський снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, вибух знищив центральну частину будівлі.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 86-річну жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні.

За 20 хвилин окупанти обстріляли селище Золочів Богодухівського району ударним безпілотником. Унаслідок цього пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення.

  • Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Полтавській області вночі 12 вересня працювала ППО. У Конотопі на Сумщині є постраждалі.

Теги:
ДСНС
Харківщина
ракетний удар
Офіс генпрокурора
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