РФ втратила 1150 військових, 4 танки й 20 артсистем за добу війни в Україні

Читайте також:

З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко

"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани

Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися