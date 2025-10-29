РФ втратила 1150 військових, 4 танки й 20 артсистем за добу війни в Україні
За добу війни проти України російська окупаційна армія втратила 1150 солдатів. Загалом втрати її особового складу становлять близько 1 139 900 осіб
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 139 900 (+1 150) осіб;
- танків – 11 303 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 511 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 064 (+20) од;
- РСЗВ – 1 530 (+1) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 865 (+79) од;
- спеціальна техніка – 3 986 (+2) од.
Дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.69Продаж 49.4
- Актуальне
- Важливе