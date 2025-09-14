РФ ввечері 14 вересня запустила безпілотники по території України: куди рухаються дрони
Увечері неділі, 14 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 21:43 з’явилася інформація про рух БПЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
За кілька хвилин Повітряні сили повідомили про БПЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку.
О 22:03 повідомлялося про:
- БПЛА в центральній та південній частині Чернігівщини, постійно змінювали курс.
- БПЛА в західній частині Сумщини, курс південно-західний.
"БПЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину", - написали Повітряні сили о 22:32.
Станом на 23:02 повідомлялося про БПЛА:
- На заході Харківщини, курсом на Полтавщину.
- В центральній частині Чернігівщини, постійно змінювали курс.
- В центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.
Новина доповнюватиметься…
- Біла Церква
