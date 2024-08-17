РФ з артилерії обстріляла Дружбу на Сумщині: постраждала 8-річна дитина
У суботу, 17 серпня, російська окупаційна армія з артилерії атакувала місто Дружба Сумської області. Через обстріл постраждав 8-річний хлопець
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Так, близько 10 ранку ворог з артилерії обстріляв місто Дружба Шосткинського району Сумської області.
"Унаслідок атаки окупантів уламками поранено 8-річного хлопчика, життю дитини загрози немає", - йдеться у повідомленні.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
- Увечері та опівночі російський ворог завдав ударів по селищу Козача Лопань Харківської області. Через атаку загинула жінка.
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