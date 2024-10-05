"РФ за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль": у ЗСУ готуються до посилення штурмів на Запорізькому напрямку
У ЗСУ прогнозують, що найближчими днями російські терористи активізують штурмові дії російської армії у Запорізькій області
Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив в етері телемарафону, повідомляє "Радіо Свобода".
За словами Волошина, росіяни готуються посилити штурмові дії у районі населених пунктів Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.
"Якщо тут буде прорив, то противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України. Там, де наші Сили оборони тримають Донецьку і південну частину Запорізької області. Тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, щоб обрізати нашу логістику", – розповів Волошин.
Розвідка фіксує накопичення російських сил на Запорізькому напрямку.
"Ворог перекидає туди особовий склад, розвідку, проводить логістичне забезпечення. І в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, розпочне нові штурмові дії", – йдеться у заяві речника Сил оборони півдня.
У ЗСУ готуються, що росіяни застосовуватимуть тактику малих штурмових груп без важкої військової техніки.
- 3 жовтня командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади (позивний "РІддік") зазначив, що противник значно наростив засоби артилерії на Запорізькому напрямку.
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