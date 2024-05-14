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РФ за добу в Україні втратила літак, 11 танків та 1400 військових
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За добу війни в Україні росіяни втратили 1400 військових, 1 літак, 11 танків, 43 бойових броньованих машини та 28 артилерійських систем
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Станом на 14 травня втрати РФ складають:
- Особового складу ‒ близько 485430 (+1400 осіб за добу)
- Танків ‒ 7496 (+11 одиниць)
- Бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43)
- Артилерійських систем – 12515 (+28)
- РСЗВ – 1070 (+0)
- Засоби ППО ‒ 798 (+1)
- Літаків – 351 (+1)
- Гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49)
- Крилаті ракети ‒ 2197 (+0)
- Кораблі /катери ‒ 26 (+0)
- Підводні човни - 1 (+0)
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29)
- Спеціальна техніка ‒ 2054 (+6)
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