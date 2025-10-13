РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 21 артсистему та 3 танки
За добу, 12 жовтня, російські окупанти втратили в Україні 1140 військових загиблими та пораненими, 21 артилерійську систему та три танки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.25 орієнтовно склали:
- Особового складу – близько 1123950 (+1140 за дробу) осіб
- Танків – 11251 (+3) одиниць
- Бойових броньованих машин – 23345 (+0)
- Артилерійських систем – 33599 (+21)
- РСЗВ – 1520 (+2)
- Засобів ППО – 1225 (+0)
- Літаків – 427 (+0)
- Гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232)
- Крилаті ракети – 3859 (+0)
- Кораблі / катери – 28 (+0)
- Підводні човни – 1 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109)
- Спеціальна техніка – 3977 (+1)
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.81
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.59
- Актуальне
- Важливе