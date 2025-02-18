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РФ за добу війни в Україні втратила 1170 окупантів, 12 танків і 181 БПЛА
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 12 ворожих танків, 53 артилерійські системи та 1170 російських військовослужбовців
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 861 090 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10101 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12) од,
- артилерійських систем – 23275 (+53) од,
- РСЗВ – 1285 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1068 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25686 (+181),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3751 (+1)
Дані уточнюються.
- У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області.
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