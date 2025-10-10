РФ за добу війни в Україні втратили 1120 військових, 13 артсистем та 5 танків
Впродовж доби, 9 жовтня, російська окупаційна армія втратила в Україні 1120 військових, 13 артилерійських систем та 5 танків
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно склали:
Особового складу - близько 1120510 (+1120 за добу) осіб
Танків – 11246 (+5) одиниць
Бойових броньованих машин – 23339 (+14)
Артилерійських систем – 33547 (+13)
РСЗВ – 1517 (+0)
Засоби ППО – 1225 (+0)
Літаків – 427 (+0)
Гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254)
Крилаті ракети – 3841 (+0)
Кораблі / катери – 28 (+0)
Підводні човни – 1 (+0)
Автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70)
Спеціальна техніка – 3973 (+0)
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
