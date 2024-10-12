РФ запустила по Україні ударні дрони: ситуація на вечір 12 жовтня
Ввечері суботи, 12 жовтня, російська армія запустила ударні дрони по Україні. Група "шахедів" прямує на Полтавщину та Чернігівщину
Про це інформують Повітряні Сили ЗС України.
О 19:18 Повітряні Сили повідомили про загрозу ударних БпЛА у Сумській області.
"Ударні БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину", - написали в ПС о 19:30.
Рух ворожих БпЛА станом на 19:55:
- Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.
- Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.
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