РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація ввечері 28 липня
Ввечері 28 липня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 17:40 повідомлено про групу ударних БПЛА, що вирушили з Курської області РФ у напрямку Сумщини.
Через 15 хвилин, о 17:55, фіксується рух іншої групи БПЛА з Бєлгородської області РФ — цього разу на Харківщину.
О 17:56 надходить інформація про пуски керованих авіаційних бомб (КАБів) по Донецькій та Дніпропетровській областях. Згодом, о 18:13, повідомлено про КАБи на Запорізьку область.
Близько 18:53 зафіксовано рух БПЛА з Бєлгородської області на південь Сумщини.
О 19:04 ворожий БПЛА виявлено на межі Сумської та Чернігівської областей — залучено сили ППО.
До 19:30 ще один БПЛА перебуває над південним сходом Чернігівщини, курсом на захід.
Увечері, о 21:35, з'являється повідомлення про активність тактичної авіації противника на східному напрямку та загрозу нових ударів по прифронтових регіонах.
О 21:45 — нова хвиля БПЛА з Курської області РФ у напрямку Сумщини. Вже за шість хвилин, о 21:51, повторні удари КАБами зафіксовано на Донеччині.
О 21:56 ще одна група БПЛА заходить з Бєлгородської області на північ Харківщини.
До 22:08 надходить оновлення про нову групу БПЛА з Курської області РФ — курс на Сумщину, а також про рух "шахедів" із заходу Сумщини в напрямку Чернігівщини. О 22:28 повідомлено про чергові пуски КАБів на Сумщину та Донеччину.
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