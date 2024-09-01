РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 1 вересня
Увечері 1 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, о 22:40 військові повідомили, що декілька груп ударних ворожих БПЛА рухалися з півдня через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини. Безпілотники тримали курс на Харківську область.
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