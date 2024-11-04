"РФ застосовує вдесятеро більше "шахедів", ніж минулої осені": на Ставці у Зеленського обговорили посилення ППО

Про це він повідомив у Telegram.

За словами президента, на засіданні йшлося про посилення захисту неба в регіонах, які найбільше потерпають від обстрілів.

"Провів Ставку. Була доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп. Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "шахедів", аніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - написав Зеленський.

Окрім того, учасники заслухали доповіді про наше власне виробництво, зокрема снарядів, дронів і засобів РЕБ, результати контрактації на поточний рік і плани на наступний.

"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - наголосив президент.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо результатів застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів і планування операцій.