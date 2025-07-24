РФ завдала авіаудару по Костянтинівці: 2 людини загинули, 14 поранених

Про це інформує МВС.

Зазначено, що через російську атаку було пошкоджено і 5 багатоквартирних та 8 приватних будинків, адміністративну будівлю, крамниці та автівки.

"Рятувальники ліквідували загоряння приватного будинку, двох господарчих споруд та двох гаражів. Крім того, деблокували тіло загиблої жінки, яка опинилася під поваленим деревом", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару РФ загинули двоє людей, зазнали поранень - 14.

фото: МВС

фото: МВС