РФ завдала авіаудару по Костянтинівці: 2 людини загинули, 14 поранених
Російська армія у четвер, 24 липня, завдала авіаудару по Костянтинівці на Донеччині, унаслідок чого загинули дві людини, ще 14 - зазнали поранень
Про це інформує МВС.
Зазначено, що через російську атаку було пошкоджено і 5 багатоквартирних та 8 приватних будинків, адміністративну будівлю, крамниці та автівки.
"Рятувальники ліквідували загоряння приватного будинку, двох господарчих споруд та двох гаражів. Крім того, деблокували тіло загиблої жінки, яка опинилася під поваленим деревом", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок удару РФ загинули двоє людей, зазнали поранень - 14.
фото: МВС
фото: МВС
- Російська окупаційна армія 24 липня обстріляла двома КАБами центр Харкова, внаслідок чого постраждали десятки цивільних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.76Продаж 49.46
- Актуальне
- Важливе