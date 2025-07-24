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Війна з Росією: хроніка
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РФ завдала авіаудару по Костянтинівці: 2 людини загинули, 14 поранених

Ольга Бабишена
24 липня, 2025 четвер
18:26
Війна з Росією РФ завдала авіаудару по Костянтинівці

Російська армія у четвер, 24 липня, завдала авіаудару по Костянтинівці на Донеччині, унаслідок чого загинули дві людини, ще 14 - зазнали поранень

Зміст

Про це інформує МВС.

Зазначено, що через російську атаку було пошкоджено і 5 багатоквартирних та 8 приватних будинків, адміністративну будівлю, крамниці та автівки.

"Рятувальники ліквідували загоряння приватного будинку, двох господарчих споруд та двох гаражів. Крім того, деблокували тіло загиблої жінки, яка опинилася під поваленим деревом", - йдеться у повідомленні. 

Унаслідок удару РФ загинули двоє людей, зазнали поранень - 14. 

РФ завдала авіаудару по Костянтинівці

фото: МВСРФ завдала авіаудару по Костянтинівці

фото: МВС

  • Російська окупаційна армія 24 липня обстріляла двома КАБами центр Харкова, внаслідок чого постраждали десятки цивільних. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
Костянтинівка
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