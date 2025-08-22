РФ завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану за пів року для війни проти України, - "Хочу жить"

Про це повідомив український проєкт "Хочу жить".

"Незважаючи на зусилля влади Туркменістану щодо протидії вербуванню з боку Росії, росіянам все ж вдається набирати туркменів для поповнення своїх штурмових підрозділів. Варто зазначити, що хоча з Туркменістану виявлено найменшу кількість ідентифікованих найманців серед країн Центральної Азії, починаючи з 2023 року щорічні темпи їх вербування тільки зростають", – йдеться в матеріалі.

Проєкт пояснює, що Москва для вербування "торгує" російським громадянством: видає його кожному, хто погодиться на підписання контракту.

"Гроші і громадянство Росії залишаються головними мотивами для найманців. Але реальність така, що абсолютна більшість завербованих не встигне витратити свої рублі або насолодитися "привілеями" громадянина Росії – жити в "хрущовці" десь у Кемерово. Командири російських підрозділів байдужі до масової загибелі своїх солдатів, а на іноземців з країн Азії вони взагалі дивляться як на одноразовий матеріал", – заявляє Хочу жить.

Стверджується, що в тилових частинах, штатах чи на блокпостах немає місць для іноземних найманців

"Всі вони потрапляють в штурмову піхоту і першими йдуть в "м'ясні штурми", – резюмують у матеріалі.