РФ завезла на ТОТ лікарів для "медоглядів", які стають причиною депортації українців, - Спротив
Росіяни завезли на тимчасово окуповані території своїх лікарів, які проводять медогляди українців, що слугують приводом для депортації громадян
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях відбулася ротація російських лікарів, які забезпечують легалізацію депортації українців", - зазначають у ЦНС.
Відомо, що російські лікарі прибули з Кабардино-Балкарії. Офіційна мета їхнього візиту на ТОТ - проведення медичних оглядів українців, але насправді вони обслуговують особовий склад ворожих сил.
Водночас їхні "медогляди" стають причиною депортації українців, оскільки окупанти здійснюють політику заміщення корінних мешканців ТОТ росіянами.
- 14 лютого повідомлялося, що після так званих виборів президента РФ окупанти планують з ТОТ вивозити українців, а на їхнє місце завозити "етнічних росіян", щоб надалі ускладнити реінтеграцію.
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