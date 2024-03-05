РФ завезла на ТОТ лікарів для "медоглядів", які стають причиною депортації українців, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях відбулася ротація російських лікарів, які забезпечують легалізацію депортації українців", - зазначають у ЦНС.

Відомо, що російські лікарі прибули з Кабардино-Балкарії. Офіційна мета їхнього візиту на ТОТ - проведення медичних оглядів українців, але насправді вони обслуговують особовий склад ворожих сил.

Водночас їхні "медогляди" стають причиною депортації українців, оскільки окупанти здійснюють політику заміщення корінних мешканців ТОТ росіянами.