РФ здійснила понад півтора десятка атак на Нікопольщину: поранено чоловіка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, в Нікополі внаслідок атак РФ пошкоджені дві оселі місцевих, ще в одній спалахнула пожежа. Понівечені два торговельні павільйони й господарська споруда.

"Марганецьку та Мирівську громади також атакували росіяни. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто", - написав Лисак.

За його даними, у Покровській громаді зафіксовано пошкодження на птахофабриці.

"Загалом по Нікопольщині ворог ударив понад півтора десятка разів. Важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БПЛА", - поінформував очільник ОВА.

Також над областю сили ППО збили 2 БПЛА.