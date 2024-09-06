РФ здійснила понад півтора десятка атак на Нікопольщину: поранено чоловіка
Російська армія за день здійснила понад півтора десятка атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. В райцентрі окупанти поранили 49-річного чоловіка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, в Нікополі внаслідок атак РФ пошкоджені дві оселі місцевих, ще в одній спалахнула пожежа. Понівечені два торговельні павільйони й господарська споруда.
"Марганецьку та Мирівську громади також атакували росіяни. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто", - написав Лисак.
За його даними, у Покровській громаді зафіксовано пошкодження на птахофабриці.
"Загалом по Нікопольщині ворог ударив понад півтора десятка разів. Важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БПЛА", - поінформував очільник ОВА.
Також над областю сили ППО збили 2 БПЛА.
- 6 вересня РФ ударила балістикою по Павлограду, внаслідок чого загинула людина, поранено 64 особи.
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