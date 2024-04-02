РФ здійснила ракетну атаку на Дніпро: є постраждалі
Удень 2 квітня у Дніпрі пролунав вибух. Російська окупаційна армія атакувала місто ракетою
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо", - написав він.
Чиновник закликав нічого не знімати та не викладати в мережу, аби не допомагати ворогові.
Пізніше він уточнив, що через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджено один із закладів освіти.
"На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я, а можливо, й життя хлопців і дівчат", - написав Лисак.
- 1 квітня російська армія атакувала Кривий Ріг ракетою. Поранення дістала 42-річна жінка.
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