РФ здійснила ракетну атаку на Дніпро: є постраждалі

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо", - написав він.

Чиновник закликав нічого не знімати та не викладати в мережу, аби не допомагати ворогові.

Пізніше він уточнив, що через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджено один із закладів освіти.

"На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я, а можливо, й життя хлопців і дівчат", - написав Лисак.