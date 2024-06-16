РФ зменшила кількість штурмів Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Суспільне Донбас".

"За Часів Яр щодня тривають бої, але менше штурмів, це пов'язано з тим, що російські війська або "зализують рани" або готуються до майбутніх дій", - заявив речник.

За минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1162 мінометних і артилерійських обстрілів, у порівнянні з попередньою добою таких обстрілів фіксували 1135. Лише в район Часового Яру було - 292 обстріли, а за минулу добу 277. Більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину Часового Яру.

"Російська авіація завдала п'ять авіаударів скинувши чотири керовані авіабомби. Армія РФ артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами", - додав Волошин.