РФ зменшила кількість штурмів Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"
Російська окупаційна армія не полишає намірів атакувати українські позиції у Часовому Яру, проте кількість ворожих штурмів зменшилася у порівнянні з попередніми днями
Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Суспільне Донбас".
"За Часів Яр щодня тривають бої, але менше штурмів, це пов'язано з тим, що російські війська або "зализують рани" або готуються до майбутніх дій", - заявив речник.
За минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1162 мінометних і артилерійських обстрілів, у порівнянні з попередньою добою таких обстрілів фіксували 1135. Лише в район Часового Яру було - 292 обстріли, а за минулу добу 277. Більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину Часового Яру.
"Російська авіація завдала п'ять авіаударів скинувши чотири керовані авіабомби. Армія РФ артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами", - додав Волошин.
- Від початку доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Упродовж дня росіяни інтенсивно нарощують темпи наступальних та штурмових дій, шукають шляхи вклинитися в оборону ЗСУ.
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