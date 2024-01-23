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Ексклюзив

РФ знову використала крилаті ракети Х-101, які нещодавно були вироблені: Defence Express про ранкову повітряну атаку

23 січня, 2024 вiвторок
17:14
Війна з Росією обстріл, ППО

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що РФ використовує дозвукові ракети типу Х-101 з коротким інтервалом виготовлення, що свідчить про зменшення певного запасу цих ракет

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Команда Defence Express писала, що вдалося знайти нерозірвану бойову частину однієї збитої Х-101. І виходить, що ця ракета була виготовлена наприкінці 2023 року. З цього випливає, що якраз дозвукові ракети повітряного базування Х-101 у РФ везуть "з конвеєра". Однак це не виглядає так, що росіяни стоять на заводі "Радуга" і гарують хоч одну-дві ракети під черговий масований обстріл", - прокоментував військовий експерт Defence Express.

За його словами, ці ракети росіяни зазвичай здають партіями, і виконання виробничих планів йде під кінець місяця, тому буквально свіжі ракети у них можуть зараз йти з заводу на аеродром, а заздалегідь виготовлені встигли на складах полежати.

"Але з усім тим той факт, що у росіян пішли ракети з таким коротким інтервалом, тобто місяць-два після виготовлення, показує, що, по-перше, певний запас ракет повітряного базування у них зменшується, але лише дозвукові ракети типу Х-101. А по-друге, що у них є певні нюанси з якістю комплектуючих, які вони використовують. Треба ще зробити обмовку, що будь-які дані, які озвучуються по будь-якій ракеті, є актуальними на цей момент, але з часом можуть ускладнитися", - зауважив Іван Киричевський.

  • 2 січня у Defense Express повідомляли, що РФ атакувала Київ крилатою ракетою Х-101, яку виготовила в четвертому кварталі 2023 року
  • 23 січня російська армія запустила ракети по Україні. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, зокрема в Києві та області, Харкові й Павлограді. Детальніше про наслідки обстрілу читайте за посиланням. Російські окупанти випустили 41 ракету для атаки України. Оборонцям українського неба вдалося знищити 21 ворожу ракету, з них 15 - крилатих
Теги:
Відео
Україна
ППО
російська армія
ракетний удар
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