РФ знову використала крилаті ракети Х-101, які нещодавно були вироблені: Defence Express про ранкову повітряну атаку

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Команда Defence Express писала, що вдалося знайти нерозірвану бойову частину однієї збитої Х-101. І виходить, що ця ракета була виготовлена наприкінці 2023 року. З цього випливає, що якраз дозвукові ракети повітряного базування Х-101 у РФ везуть "з конвеєра". Однак це не виглядає так, що росіяни стоять на заводі "Радуга" і гарують хоч одну-дві ракети під черговий масований обстріл", - прокоментував військовий експерт Defence Express.

За його словами, ці ракети росіяни зазвичай здають партіями, і виконання виробничих планів йде під кінець місяця, тому буквально свіжі ракети у них можуть зараз йти з заводу на аеродром, а заздалегідь виготовлені встигли на складах полежати.

"Але з усім тим той факт, що у росіян пішли ракети з таким коротким інтервалом, тобто місяць-два після виготовлення, показує, що, по-перше, певний запас ракет повітряного базування у них зменшується, але лише дозвукові ракети типу Х-101. А по-друге, що у них є певні нюанси з якістю комплектуючих, які вони використовують. Треба ще зробити обмовку, що будь-які дані, які озвучуються по будь-якій ракеті, є актуальними на цей момент, але з часом можуть ускладнитися", - зауважив Іван Киричевський.