РФ зранку атакувала Київ ракетами з КНДР: Кулеба закликав партнерів в Азії збільшити військову підтримку України

Про це він написав у соцмережі Х.

"Цієї ночі українські діти шкільного віку та їхні батьки мирно спали вдома перед початком навчального року. Росія запустила 35 ракет і 23 дронів, поки люди спали. На щастя, українська ППО врятувала життя, але цивільна інфраструктура була пошкоджена. Деякими з балістичних ракет, випущених сьогодні вранці, були KN-23 з Північної Кореї", - зазначив міністр.

На тлі цього Кулеба наголосив, що режими в Пхеньяні та Москві не мають жодних обмежень на далекобійні удари по будь-якій точці України.

"Водночас захищаючись від цих двох варварських воєнних машин, Україна змушена воювати зі зв'язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд?", - наголосив він.

Голова МЗС висловив переконання, що партнерам України давно пора "облишити безпідставні побоювання" і зняти обмеження на законне право України на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке містить право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ.

Крім того, Кулеба підкреслив, що використання Росією північнокорейських боєприпасів у війні проти України не лише порушує міжнародне право і ставить під загрозу життя українців, але й може суттєво погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та у світі загалом.

"Зростаюча військова співпраця між Путіним і Кімом становить серйозну загрозу безпеці як для Європи, так і для Азії. Ми закликаємо наших азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Чим сильнішою буде Україна і чим менш успішними будуть російський і північнокорейський диктатори, тим стабільнішою і безпечнішою будуть і Європа, і Азія", - наголосив український міністр.