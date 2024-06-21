РФ зранку скинула авіабомбу на Селидове: двоє загиблих, 3 постраждалих
Російська окупаційна армія зранку 21 червня скинула авіабомбу на Селидове Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини, ще три постраждали
Про це повідомляє Селидівська МВА.
Зазначається, що близько 09:25 російська армія скинула авіабомбу УМПБ Д-30СН на Селидове.
У результаті обстрілу 2 людини загинуло, 3 отримали поранення. Також пошкоджено багатоповерхові, приватні житлові будинки та автомобіль.
- Російські окупанти у четвер, 20 червня, вдарили по бригаді енергетиків на Донеччині, які виконували роботи на ЛЕП: один з майстрів зазнав поранення.
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