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РФ зранку скинула авіабомбу на Селидове: двоє загиблих, 3 постраждалих

21 червня, 2024 п'ятниця
10:46
Війна з Росією Селидове

Російська окупаційна армія зранку 21 червня скинула авіабомбу на Селидове Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини, ще три постраждали

Зміст

Про це повідомляє Селидівська МВА.

Зазначається, що близько 09:25 російська армія скинула авіабомбу УМПБ Д-30СН на Селидове.

У результаті обстрілу 2 людини загинуло, 3 отримали поранення. Також пошкоджено багатоповерхові, приватні житлові будинки та автомобіль.

  • Російські окупанти у четвер, 20 червня, вдарили по бригаді енергетиків на Донеччині, які виконували роботи на ЛЕП: один з майстрів зазнав поранення.
Теги:
Донеччина
ракетний удар
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