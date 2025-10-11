Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Різниця у рівні готовності різних регіонів України до російських атак по енергетиці дуже відчувається, - експерт Харченко

Віталій Бесараб
11 жовтня, 2025 субота
13:45
Війна з Росією блекаут, Київ

В Україні дуже відчувається різниця у рівні готовності різних регіонів швидко реагувати на російські атаки по обʼєктах енергетики

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко

"Шкода від російського удару по енергетичній системі України дуже мала, особливо, точно це не те, на що розраховували московити. Безумовно, це була дуже потужна атака. Втім, протягом 24 годин люди отримали заживлення, а водопостачання було відновлене. Зараз триває оцінка пошкоджень й перші хвилі ремонту. Тобто, ситуація абсолютно контрольована", - розповів Харченко.

Експерт зауважив, що якби не фортифікаційні заходи, які були вжиті для захисту обʼєктів енергетики, то наслідки російського удару були б набагато гірші.

"Російська атака стала ще однією перевіркою національних мереж. Росіяни ударили по багатьох обʼєктах генерації. Цей удар був підступний й дуже спланований. Росіяни використали максимум своїх тактичних здібностей, що максимально виснажити нашу протиповітряну оборону. І якби ми не мали фортифікаційного захисту обʼєктів, то наслідки були б набагато гірші. В Києві, також варто наголосити, дуже допомогли ЗРК Patriot", - додав він.

Також, як наголосив Харченко, росіяни вважають, що найефективнішими ударами по енергетичній системі України є атаки розподільчих мереж на відстані 100-120 км від лінії фронту й кордону

"Зараз всі російські атаки на нашу енергосистему можна розподілити на три групи. По-перше, такі атаки, як було вчора, коли йде масований удар на певний тип генерації. Є також атаки, які спрямовуються на газовидобуток і це теж дуже відчутно. Третій тип атак, який сьогодні для росіян є найефективнішим, на жаль, це по обʼєктах в зоні 100-120 км від лінії фронту й кордону. Це атаки по розподільчих мережах. І зараз є регіони, які готувались і після атак росіян протягом кількох годин все відновлюється і працює. Однак, є регіони, де кожна така атака просто викликає паніку й десятки тисяч людей залишаються без енергії. Сьогодні різниця у рівні готовності до таких атак у різних регіонах України дуже відчувається", - підсумував експерт.

 

  • У ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на енергетичну систему України. Через це частина Києва залишилася без електроенергії, у столиці та ще дев’яти областях ввели графіки відключень.
  • Росіян атакувала Україну дронами і ракетами: частина Києва залишилася без світла, є поранені, у Запоріжжі в лікарні померла дитина. Загалом по всій Україні понад 20 поранених.
     
